Подмосковные дзюдоисты стали победителями и призерами международного турнира

Спортсмены из Подмосковья удостоились двух золотых и трех бронзовых медалей на международных соревнованиях по дзюдо «Кубок губернатора Санкт-Петербурга», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 46 кг награду высшего достоинства завоевал Константин Резников из городского округа Фрязино. В финальной схватке он одолел Амирхана Гаданова из Кабардино-Балкарской республики. В этой же весовой категории третье место разделили представители Московской области Абубакр Джураев из городского округа Щелково и Ярослав Баранов из Раменского муниципального округа.

​В весе до 55 кг не было равных Илье Топтыгину из городского округа Щелково. В заключительной встрече спортсмен из Подмосковья нанес поражение Абдуло Сафарову из Свердловской области.

​Также в весовой категории до 81 кг тройку призеров замкнул еще один дзюдоист из городского округа Щелково Тимур Алиев.

​Международные соревнования по дзюдо «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» проходили в Северной столице с 29 по 30 марта. В турнире приняли участие свыше 800 спортсменов из 57 регионов РФ, а также из Белоруссии и Азербайджана.

​Кубок губернатора Санкт-Петербурга проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.