Подмосковные борцы выиграли 18 медалей на чемпионате ЦФО

Подмосковные борцы завоевали 18 медалей на чемпионате Центрального федерального округа по греко-римской борьбе, который прошел с 17 по 19 апреля 2026 года в Тамбове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке сборной шесть золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых наград. В весовой категории до 55 кг весь пьедестал заняли представители региона: Иван Киргизов выиграл золото, Мерген Бювеев — серебро, Матвей Головенчиц — бронзу.

В категории до 67 кг подмосковные спортсмены также заняли три призовых места: Муслим Исаев стал победителем, Алмаз Мазитов — серебряным призером, Радэль Сулейманов — бронзовым. В весе до 77 кг золото завоевал Данил Григорьев, серебро — Максим Гончар, Иван Глубокий разделил третье место со спортсменом из Тамбовской области.

В категории до 97 кг победил Мансур Саитов, второе место занял Билал Кадзов, третье — Магомед Кулов. В весе до 130 кг золото выиграл Георгий Касрадзе, серебро — Аскер Губжев, бронзу — Артем Кавкаев. В категории до 82 кг чемпионом стал Дзамболат Габеев, серебряную медаль завоевал Адам Юсуфов, а в весе до 60 кг бронзовым призером стал Никита Наумкин.

Турнир прошел в Тамбове в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.