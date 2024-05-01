Подмосковные борцы стали призерами первенства России
Фото - © Федерация спортивной борьбы России
Спортсмены из Подмосковья завоевали две бронзовые медали на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В весовой категории до 70 кг на третью ступень пьедестала поднялся борец из Подмосковья Марат Фадзаев. Кроме того, в весовой категории до 125 кг почетное третье место занял еще один представитель региона Ахмед Шугаибов. Оба спортсмена представляют Московскую областную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.
Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года прошло в городе Грозный (Чеченская Республика) с 23 по 27 апреля. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.