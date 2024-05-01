Подмосковные борцы стали призерами первенства России

Спортсмены из Подмосковья завоевали две бронзовые медали на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В весовой категории до 70 кг на третью ступень пьедестала поднялся борец из Подмосковья Марат Фадзаев. Кроме того, в весовой категории до 125 кг почетное третье место занял еще один представитель региона Ахмед Шугаибов. Оба спортсмена представляют Московскую областную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

​Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года прошло в городе Грозный (Чеченская Республика) с 23 по 27 апреля. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.