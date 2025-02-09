Подмосковные бобслеисты удостоились двух наград первенства России

Спортсмены из Подмосковья завоевали еще две медали первенства России по бобслею среди юниоров не старше 24 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первое «золото» для подмосковной сборной добыла Нина Клименко. Она вместе со спортсменкой из Красноярского края Софией Валеевой показала лучшее время среди двухместных экипажей — 1 минута и 56,18 секунды. На втором месте расположился дуэт бобслеисток — Алена Анисимова из Башкортостана и Алена Колобова из Красноярского края. Замкнули призовую тройку краснодарские спортсменки Валерия Наден и Анна Глазкова.

В соревнованиях четырехместных экипажей среди мужчин квартет бобслеистов из Московской области в составе Степана Дубинко, Егора Колотилова, Алексея Пирогова и Вячеслава Скулина занял второе место, уступив лишь 0,19 секунды команде из Краснодарского края. Третий результат показала четверка спортсменов из Москвы и Красноярского края.

Ранее на первенстве страны Нина Клименко поднялась на третью ступень пьедестала по итогам выступлений в дисциплине «монобоб». Также тандем Степана Дубинко и Владислава Скулинапоказал второе время в соревнованиях двоек.

Первенство России по бобслею среди спортсменов не старше 24 лет проходит в Сочи с 5 по 8 февраля. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.