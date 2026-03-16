Подмосковные биатлонисты выиграли пять медалей в Тюмени

Сборная Подмосковья завоевала пять медалей на чемпионате России по биатлону, который проходит с 14 по 22 марта 2026 года в Тюмени. Спортсмены региона стали призерами в спринте и гонке преследования, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужском спринте на 10 км золото выиграл Саид Каримулла Халили, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры. Вторым стал биатлонист из Новосибирской области, третьим — спортсмен из Тюменской области.

В женском спринте на 7,5 км бронзовую медаль завоевала Анастасия Халили, также представляющая Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина». Победу и серебро в этой дисциплине взяли спортсменки из Свердловской области.

В гонке преследования среди мужчин Саид Каримулла Халили вновь поднялся на высшую ступень пьедестала, опередив соперников из Свердловской и Новосибирской областей.

В аналогичной дисциплине у женщин золото выиграла Анастасия Халили, а серебряным призером стала Кристина Резцова. Третье место заняла представительница Свердловской области.

Соревнования проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.