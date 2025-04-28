Подмосковные баскетболистки стали чемпионами высшей лиги

сегодня в 19:39

Подмосковные баскетболистки из команды «Спартак» Ногинск завоевали золотые медали чемпионата России среди женских команд Высшей лиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В первом матче «Финала четырех» представительницы Подмосковья со счетом 94:85 одолели баскетбольный клуб «Юность» из Пензенской области. В финальном противостоянии, ногинский «Спартак» переиграл «ЧГУ-Атланту» из Чебоксар. Встреча завершилась со счетом 83:78 в пользу подопечных Екатерины Зенкиной.

​Судьбу бронзовых наград решали «Юность» из Пензенской области и «Славянка-ЧКПЗ» из Челябинска. После финального свистка счет на табло был 82:77 в пользу пензенских спортсменок.

​Игрок «Спартака» Ногинск Александра Пиляевавошла в символическую пятерку высшей лиги. Кроме того, самым ценным игроком плей-офф была признана Марина Криволапова.

В регулярном чемпионате команда из Московской области выиграла в 38 матчах из 40.

​«Финал четырех» чемпионата России среди женских команд Высшей лиги сезона 2024/2025 прошел в городе Челябинских с 26 по 27 апреля.

Соревнования проводились. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.