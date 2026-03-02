Подмосковные бадминтонисты выиграли 8 медалей на первенстве России

Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль на личном первенстве России по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Московскую область на турнире представили воспитанники СШОР по игровым видам спорта из Щелкова. Абсолютным победителем соревнований стал Валентин Семенов. Он завоевал три золотые медали — в одиночном разряде, в паре с Захаром Келем и в смешанном парном разряде вместе с Мариной Тарасовой.

Еще одну золотую награду в одиночном разряде выиграла Марина Тарасова. Серебряными призерами в одиночных соревнованиях стали Захар Кель и Василиса Ицкова из Воскресенска. Кроме того, Кель завоевал серебро в смешанном парном разряде вместе с Софией Сыпко из Новосибирска.

Бронзовую медаль в парном разряде получил Илья Козловский из клуба «Спартак-Орехово» в Орехово-Зуеве, выступавший в дуэте с Алексеем Ивановым из Нижнего Новгорода.

Первенство России среди юниоров и юниорок до 19 лет прошло в Казани с 24 февраля по 1 марта 2026 года в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.