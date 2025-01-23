Подмосковная волейбольная сборная стала финалистом первенства России

Сборная Московской области по волейболу вышла в финальный этап первенства России среди девушек до 16 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​На стадии полуфинала подопечные Игоря Карпова одержали победы в пяти матчах. Подмосковные волейболистки взяли верх над соперницами из Калужской (3:1), Воронежской (3:0), Ивановской (3:1) и Тамбовской (3:0) областей, а также над спортсменками из Москвы (3:1).

​Вместе со сборной Московской области путёвку в финальную стадию первенства страны получила команда Ивановской области.

​Полуфинальные игры первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет состоялись в городе Обнинск с 17 по 21 января. Финал турнира пройдёт в марте 2025 года в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.