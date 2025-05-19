Подмосковная спортсменка завоевала золотую медаль на Кубке России по бадминтону

Представительница Московской области Марина Тарасова завоевала золотую медаль на Кубке России по бадминтону и стала самой молодой чемпионкой за всю историю проведения турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​«Перед турниром я думала, что войду в восьмерку. Но в итоге я вышла, как-то так получилось сыграть расслабленно, самое главное — в удовольствие. Все вперед и вперед, ну и получилось. Главное, не нервничать. Все, с кем я играла, они все нервничали, переживали. А я вышла расслабленно и сыграла, показала всем то, что я могу, что я умею. Я очень рада, что я выиграла. Когда забила последнее очко, то сразу почувствовала такое облегчение на душе. Я поняла, что я смогла это сделать», — сказала 14-летняя спортсменка из городского округа Коломна, представляющая также СШОР городского округа Щелково.

​В истории российского бадминтона никогда раньше настолько юные спортсмены не становились обладателями этого титула.

​Марина Тарасова выступала в женской одиночной категории. В 1/16 стадии финала она со счетом 2:0 одолела соперницу из Перми Дарью Жекину. Затем была повержена бадминтонистка из Новосибирска Софья Сыпко — 2:1. В четвертьфинале подмосковная спортсменка выбила из борьбы за «золото» москвичку Анастасию Осияненко — 2:1. Во встрече за выход в финал Марина Тарасова со счетом 2:0 нанесла поражение многократной чемпионке России, спортсменке олимпийской сборной на играх в Токио Евгении Косецкой из Казани. Разница в возрасте полуфиналисток составляла 16 лет. И в противостоянии за один из главных трофеев в российском бадминтоне спортсменка из Московской области по результатам трех геймов оказалась сильнее Александры Чушкиной, представляющей Москву — 2:1.

​Кроме того, призерами Кубка страны стали еще шесть игроков сборной Московской области. Серебряную награду в копилку региона положил Артур Печенкин. На третью ступень пьедестала поднялись: Алина Бусыгина, Данила Гришечкин, Александр Пузырев, Александр Григоренко и Глеб Степаков.

​Кубок России по бадминтону проходил в городе Казань Республики Татарстан с 13 по 18 мая. Турнир объединил более 200 спортсменов из 15 регионов РФ согласно рейтингу. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.