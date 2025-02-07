Подмосковная спортсменка завоевала два золота на Кубке России по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина завоевала две золотые медали на Кубке России по прыжкам в воду в третий соревновательный день, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Елизавета Кузина из Электростали стала лучшей в дисциплине «прыжки с трамплина 1 м» среди женщин, оставив позади соперниц из Санкт-Петербурга и Свердловской области. Второе «золото» спортсменка завоевала в «синхронных смешанных прыжках с трамплина 3 м» вместе с московским атлетом Ильей Молчановым. На втором месте дуэт из Санкт-Петербурга, а «бронзу» завоевала пара спортсменов из Санкт-Петербурга и Москвы.

Таким образом, в активе представительницы региона Елизаветы Кузиной три золотые медали. Во второй день соревнований она стала лучшей в дисциплине «трамплин 3 м синхронные прыжки» среди женщин в тандеме со спортсменкой из Свердловской области.

Кубок России по прыжкам в воду проходит с 3 по 8 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге, за медали борются более 150 спортсменов из 16 регионов России и Республики Беларусь. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Турнир является отборочным на ближайшие международные старты, одним из которых станет Кубок Евразийских стран, запланированный на март.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.