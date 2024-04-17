Подмосковная спортсменка завоевала бронзу на этапе Кубка РФ по велоспорту

Спортсменка из Московской области Александра Ушакова завоевала бронзовую медаль на II этапе Кубка России по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Эти старты стали первыми в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» в нынешнем сезоне. Московскую область на этапе Кубка России представляли 10 спортсменов. Спортсменка региональный «Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» и Училище олимпийского резерва № 1 (г. Краснознаменск) Александра Ушакова в соревнованиях среди женщин финишировала третьей, завоевав бронзовую медаль соревнований.

II этап Кубка России по велосипедному спорту в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» проходил с 12 по 15 апреля 2024 года в поселке Псебай Краснодарского края.

Соревнования проходили в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.