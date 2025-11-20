Подмосковная спортсменка завоевала бронзу на чемпионате мира по тхэквондо

Подмосковная спортсменка стала бронзовым призером открытого чемпионата мира среди женщин по тхэквондо (ВТФ), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанница подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Милана Бекулова в составе сборной команды России заняла третье место в весовой категории до 46 кг.

В конце октября 2025 года подмосковная тхэквондистка стала вице-чемпионкой мира на турнире в Китае.

Открытый чемпионат мира среди женщин по тхэквондо (ВТФ) проходил с 10 по 18 ноября 2025 года в городе Малабо (Экваториальная Гвинея). В турнире приняли участие 188 спортсменок из 35 государств. Отметим, что масштабные соревнования прошли уже во второй раз. Первый Открытый чемпионат мира среди женщин состоялся в 2021 году в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.