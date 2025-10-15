Подмосковная спортсменка заняла I место на первенстве Азии по пауэрлифтингу

Спортсменка из Московской области Дарья Валиахметова удостоилась золотой медали соревнований по классическому жиму лежа в рамках первенства Азии по пауэрлифтингу в Гонконге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница региона выступала в весовой категории до 57 кг среди юниорок от 19 до 23 лет. Дарья Валиахметова из городского округа Серпухов успешно выполнила все три попытки и зафиксировала результат в 85 кг. Кроме того, в абсолютном зачете среди всех юниорок она заняла второе место, набрав 77,66 очков IPF GL при собственном весе 54,980 кг, уступив другой российской спортсменке. Для 19-летней подмосковной штангистки это был первый международный старт и первая победа в возрастной группе «юниорки».

«Эмоции, конечно, самые лучшие. Это мои первые международные соревнования, кроме того, это первый турнир по юниоркам. До этого я выступала по девочкам до 18 лет. Мой результат сейчас превышает результаты девочек моей возрастной группы и весовой, что не может не радовать. Это пока не мировые рекорды, но все впереди. Семья всегда меня поддерживает целиком и полностью, потому что мои родители — это мои тренеры», — прокомментировала свое выступление Дарья Валиахметова.

Дарья Валиахметова продолжает подмосковную спортивную династию. Ее родители — заслуженный тренер России Владимир Валиахметов и многократная чемпионка мира и Европы по пауэрлифтингу и жиму лежа, заслуженный мастер спорта Ирина Луговая.

Первенство Азии по пауэрлифтингу проходило с 8 по 12 октября в административном округе Китая — Гонконге. Спортсмены сборной России на данном турнире завоевали более 20 наград и одержали победу во всех командных зачетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.