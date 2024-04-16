Подмосковная спортсменка взяла золотую медаль на Чемпионате России по плаванию

Первую золотую медаль и чемпионский титул среди женщин завоевала Дарья Рогожинова в комплексном плавании на 400 метров.

В составе сборной команды Московской области в соревнованиях принимают участие 26 спортсменов. Среди пловцов в рамках национального чемпионата разыгрывается 41 комплект наград. Турнир проходит в олимпийском 50-метровом бассейне. Он является отборочным на игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. В первый день были разыграны четыре комплекта наград.

Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля 2024 года в г. Казань (Республика Татарстан). В соревнованиях участвуют более 690 сильнейших пловцов из более чем 70 регионов России.

Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.