Подмосковная спортсменка взяла «золото» на соревнованиях по шорт-треку

Девушка стала лучшей на дистанции 1500 м среди юниорок, оставив позади соперниц из Свердловской области и Санкт-Петербурга.

Для участия в соревнованиях собрались 65 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Татарстан, Приморского и Краснодарского края, Московской, Калининградской, Нижегородской, Ярославской и других областей.

Юниоры 18-19 лет вышли на дистанции 1500, 1000 и 500 м. Старты являются отбором на Российско-Китайские игры, которые пройдут в январе в Южно-Сахалинске. Для формирования сборной России будут определены 20 спортсменов.

Всероссийские соревнования по шорт-треку «Кубок шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана» проходят с 31 октября по 3 ноября 2024 года в Рыбинске (Ярославская область).

Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры в регионе.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал губернатор.