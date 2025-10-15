Подмосковная спортсменка взяла серебро на международных соревнованиях по фехтованию

Подмосковная рапиристка Анна Соловьева стала серебряным призером на международных соревнованиях по фехтованию — этапе Кубка мира серии «сателлит» по рапире среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинальном поединке в категории «сателлит» Анна Соловьева победила участницу двух Олимпиад Амиту Бертье из Сингапура со счетом 15:14. В финале подмосковная спортсменка встретилась с другой российской рапиристкой Владиславой Пенюшкиной. Решающее противостояние принесло Анне Соловьевой «серебро» турнира. Третье место поделили спортсменки с Филиппин и из Сингапура. В личном первенстве рапиристок принимали участие 53 спортсменки.

Анна Соловьева является воспитанницей подмосковного Училища олимпийского резерва № 1, тренируется в Центре фехтования Ильгара Мамедова в Химках.

Международные соревнования по фехтованию — этап Кубка мира серии «сателлит» по рапире среди женщин проходили с 7 по 13 октября 2025 года в Сингапуре.

