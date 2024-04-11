Подмосковная спортсменка стала призером на чемпионатах РФ по горнолыжному спорту

Представительница Подмосковья Виталина Гирина удостоилась двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой награды на чемпионатах России по горнолыжному спорту в различных дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Виталине Гириной не было равных на чемпионате страны в дисциплине «параллельный слалом». В большой финал соревнований вместе с подмосковной спортсменкой пробилась Софья Крохина из Сахалинской области. Виталина Гирина не отдала победу ни в одном из заездов. На первой трассе она была быстрее своей соперницы на 0,17 секунды, а на второй — на 0,15 секунды. На третью ступень пьедестала поднялась Александра Жаркова из Ленинградской области.

​Также горнолыжница из Московской области показала лучшее время в дисциплине «слалом-гигант». Ей удалось обогнать ближайшую преследовательницу из Камчатского края Юлию Плешкову на 0,81 секунды. Третий результат на счету столичной спортсменки Екатерины Ткаченко.

​По итогам турнира в дисциплине «слалом» Виталина Гирина стала вице-чемпионкой России. Она уступила Анастасии Горностаевой из Москвы 0,7 секунды. Третье место вновь заняла Екатерина Ткаченко.

​Кроме того, подмосковная спортсменка стала призером командных соревнований чемпионата России по горнолыжному спорту. В составе сборной Московской области Виталина Гирина выиграла бронзовую медаль. Также за команду региона выступили: Александр Хорошилов, Семен Ефимов и Ольга Погребицкая.

​Отметим также, что Виталина Гирина завоевала бронзу на международном «Кубке Большого Вудъявра» в дисциплине «слалом-гигант».

​Соревнования в рамках чемпионатов России по горнолыжному спорту в различных дисциплинах проходили с 15 марта по 7 апреля 2024 года в Кабардино-Балкарской Республике, Сахалинской и Ленинградской областях. Турниры состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.