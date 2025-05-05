Подмосковная спортсменка выиграла золото первенства мира

Подмосковная спортсменка Софья Врагова завоевала золотую медаль в рывке на первенстве мира по тяжелой атлетике среди девушек 13-17 лет в весовой категории свыше 81 кг, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам выступления тяжелоатлетка из Богородского городского округа стала первой в рывке, пятой в толчке и четвертой по сумме. Софья Врагова на соревнованиях установила новые рекорды России — дважды в рывке, подняв 96 и 100 кг, а также в сумме 213 кг.

Софья представляет отделение СШОР по тяжелой атлетике г. Старая Купавна и тренируется под руководством тренера Владимира Сущака.

Ранее представительница Московской области Варвара Кузьминова завоевала 6 медалей на турнире в весовой категории до 76 кг и установила три мировых рекорда.

Первенство мира по тяжелой атлетике прошло в столице Перу городе Лима с 30 апреля по 5 мая. В международных соревнованиях в составе национальной сборной России принимали участие две спортсменки из Московской области: Варвара Кузьминова и Софья Врагова.

Сборная России впервые с 2021 года приняла участие в мировом первенстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.