Подмосковная спортсменка стала призером первенства России по брейкингу
Фото - © Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла
Спортсменка из городского округа Химки Вероника Никишина завоевала бронзовую медаль первенства России по брейкингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях среди юниорок в возрастной категории 16-18 лет представительница ГБУ МО «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта» Вероника Никишина замкнула тройку призеров — в ее активе бронзовая медаль. Победителем первенства стала Вероника Чирцова из Кемерово, серебреную медаль завоевала Мария Костина из Пскова.
Брейк-данс стал официальным олимпийским видом спорта и впервые будет представлен на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту в дисциплине «брейкинг» проходили в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 12 по 14 апреля. Участниками турнира стали более 800 талантливых спортсменов со всей России.
Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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