В I квартале 2024 года доходы бюджета Балашихи достигли 2 млрд рублей

В период с января по март 2024 года налоговые и неналоговые (собственные) доходы бюджета Балашихи достигли 1,9 млрд рублей с исполнением 17,3% от плановых назначений городского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В бюджет поступило 1,5 млрд рублей налоговых доходов, что составило 16% к утвержденному объему. Налог на доходы физлиц исполнили на 19,3% к годовому плану — на 0,7 млрд рублей. Исполнение по налогам на совокупный доход составляет 12,5% от плана или 0,4 млрд рублей.

Неналоговых доходов в бюджет поступило 0,4 млрд рублей — 23,8% от плана.

В бюджет Балашихи на 2024 год заложили сумму собственных доходов в объеме 10,9 млрд рублей. По финансовым результатам I квартала текущего года наблюдается снижение уровня исполнения по сравнению с 2021 и 2022 годами, когда средний процент исполнения собственных доходов за тот же период составлял 19,9% от плана.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.