ВС РФ должны наращивать боевые составы группировок в зоне СВО - Шойгу

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Российская армия должна продолжать наращивать боевые составы в зоне СВО. Это поможет улучшить качество проведения боевых действий и продвинуться вперед, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что группировки войск продолжают выполнение задач на операционных направлениях в соответствии с планом специальной военной операции.

Очень важно продолжать наращивать поставки вооружения, военной техники и средств поражения, а также улучшать их качества.

Уже заключены контракты с предприятиями с учетом их полной загрузки и максимального сокращения сроков изготовления образцов вооружения и военной техники.

Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооруженных сил. Очень важно сократить сроки ремонта военной техники

Российские военные продолжают проводить модернизацию вооружения. Они смогли повысить эффективность борьбы с беспилотниками противника и защищенности личного состава от FPV-дронов.