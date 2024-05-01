Медведев: в РФ выпускают грозное вооружение, перед которым трепещут враги

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал на своей странице «ВКонтакте», что заводы в России в настоящее время выпускают грозное вооружение, перед которым трепещут враги.

Также зампред добавил, что данное военное производство не замещает всего того необходимого для благополучной жизни людей в стране.

«У нас есть все необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели», - написал Медведев.

Также зампред добавил, что победа будет за Россией.

Кроме того, Медведев поздравил всех с праздником 1 Мая. К своему поздравлению он прикрепил открытку с изображением рабочего с молотком, который кует пули, летящие в президента Украины Владимира Зеленского.