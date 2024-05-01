Джо Байден решил исключил марихуану из списка тяжелых наркотиков
Джо Байден разрешил использование марихуаны в медицине
Фото - © Unsplash.com
Президент США Джо Байден принял решение исключить марихуану из списка тяжелых наркотиков. Это может помочь его президентской кампании, сообщает РЕН ТВ.
Так, Минюст США сделает употребление марихуаны менее серьезным федеральным преступлением.
Эти действия направлены на проведение исследований и медицинское использование наркотика.
Глава Штатов Джо Байден стал первым, кто инициировал пересмотр классификации марихуаны.