Состояние самых богатых бизнесменов РФ выросло на 15,818 млрд долларов

сегодня в 09:46

Состояние самых богатых бизнесменов из России с начала этого года увеличилось на 15,818 млрд долларов. Такие данные представил Bloomberg Billionaires Index, сообщает RT.

Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко смог заработать 5,51 млрд долларов. Сейчас его состояние оценивают в размере 24,3 млрд долларов.

Также на 4,86 млрд долларов до 25,8 млрд увеличился доход основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова.

Также вырос доход главы совета директоров НЛМК Владимира Лисина. На данный момент он составляет 27,6 млрд долларов.