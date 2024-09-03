сегодня в 15:10

Подмосковная спортсменка стала победительницей турнира по боксу в Сербии

Представительница Подмосковья Кира Леонова заняла первое место на международных соревнованиях по боксу «Золотая перчатка Воеводины», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кира Леонова, представляющая Серпухов и Лосино-Петровский, в финальном бою турнира одержала победу ввиду явного преимущества во втором раунде над россиянкой Софьей Молчановой. Таким образом, подмосковная спортсменка стала победителем в весовой категории до 60 кг среди юниорок 17-18 лет.

В соревнованиях принимали участие более 100 боксеров из 15 стран мира, среди которых Россия, Сербия, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Латвия, Черногория, Польша, Румыния, Шотландия, Словения и Турция.

​Традиционный 42-й международный турнир по боксу «Золотая перчатка Воеводины» проходил в сербском городе Субботица с 26 августа по 2 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.