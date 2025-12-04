Подмосковная спортсменка стала победительницей первенства мира по тхэквондо

Подмосковная тхэквондистка Милана Бекулова стала победительницей первенства мира по тхэквондо среди спортсменов до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Милана Бекулова завоевала «золото» в весовой категории до 49 кг, победив в финале кореянку Ким Хян Ги. Третье место поделили представительница Сербии и Марокко.

Также в рамках юниорского чемпионата мира выступит представительница Московской области в Валерия Скапровская в весовой категории 67 кг.

Милана Бекулова уже имеет в своем активе серебро взрослого чемпионата мира 2025 года, который прошел в Уси в Китае в конце октября. В ноябре этого года подмосковная спортсменка стала бронзовым призером международного турнира среди женщин по тхэквондо (ВТФ).

Молодежный чемпиона мира по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года проходит в Найроби (Кения) со 2 по 7 декабря 2025 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.