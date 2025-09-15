Подмосковная спортсменка стала обладательницей Кубка РФ по гольфу

В соревнованиях среди женщин первое место заняла подмосковная гольфистка Алиса Молоканова из городского округа Химки. В финале она уверенно обыграла Варвару Неклюдову на 16-й лунке и стала обладательницей Кубка страны.

​«Турнир выдался очень напряженным. Я подошла к нему не в лучшей форме — не было уверенности в ударах айронами [разновидность клюшки в гольфе], на чипах [короткий удар в гольфе] допускала много ошибок. Это не позволило показать хорошие счета в отборочных раундах. Но матчевый формат — это чисто психологическая игра: кто быстрее отпускает плохие лунки и удары, тот и выигрывает. Думаю, это и позволило мне победить. Матчи были с очень сильными соперницами, а в финале, чтобы одержать победу, пришлось сыграть в минус. Огромную роль сыграли мои кэдди [помощник в гольфе]: во втором матче со мной был Савелий Грачев, а в финальных — Артем Дунаев. Их поддержка помогала бороться до конца. Я очень довольна своим выступлением и рада, что сделала максимум, что и позволило одержать победу», — поделилась эмоциями спортсменка сборной Московской области Алиса Молоканова.

​Вместе с тем в турнире среди мужчин, с результатом 1UP на дополнительной лунке, тройку призеров удалось замкнуть еще одному представителю городского округа Химки — Матвею Кармолину.

Кубок России по гольфу среди мужчин и женщин проходил с 8 по 12 сентября в городе Санкт-Петербург. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.