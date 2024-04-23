Подмосковная спортсменка стала бронзовым призером этап Кубка России по ВМХ

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Спортсменка из Московской области стала обладательницей бронзовой медали на II этапе Кубка России по велосипедному спорту ВМХ фристайлу в олимпийской дисциплине парк, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница региона, воспитанница регионального Училища олимпийского резерва № 1 Елена Малышева стала бронзовым призером соревнований.

В рамках этапа Кубка России сильнейшие райдеры страны демонстрировали полный комплекс упражнений, входящих в турнирную программу дисциплины ВМХ: от вращений на 360 градусов до флипов и вращений руля и рамы. Отмечается, что Елена Малышева тренируется под руководством наставников Олега Теряева и Алексея Малинина.

Второй этап Кубка России прошел 21 апреля в Москве. Турнир прошел при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.