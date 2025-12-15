В рамках соревнований на Кубке мира по конькобежному спорту Анастасия Семенова (Коломна) стала победительницей в дисциплине «масс-старт» в дивизионе В. Она преодолела дистанцию за 8 минут и 26,06 секунд. Второй стала белорусская конькобежка, а третьей финишировала спортсменка из Южной Кореи.

Представительница Московской области также заняла 15 место в дивизионе А и смогла набрать необходимое количество квалификационных очков, для вхождения в состав олимпийской команды.

По итогам четырех этапов Кубка мира Анастасия Семенова набрала 91 очко и заняла 21 место в рейтинге ISU в дисциплине «масс-старт». Всего для участия в соревнованиях по конькобежному спорту в рамках Игр-2026 у спортсменов России две квоты и один резерв. XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Для участия в Играх спортсмены должны получить одобрение специальной комиссии МОК (AINERP), которая проверит их соответствие критериям нейтрального статуса.

IV этап Кубка мира по конькобежному спорту проходил с 12 по 14 декабря 2025 года в городе Хамар (Норвегия). Следующий этап состоится с 23 по 25 января в Инцелле (Германия).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.