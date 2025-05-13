Подмосковная спортсменка Яна Егорян стала победителем соревнований по фехтованию

Подмосковная спортсменка Яна Егорян завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин серии гран-при на призы Вениамина Решетникова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

После победы на чемпионате России в Уфе двукратная олимпийская чемпионка по сабле Яна Егорян завоевала «золото» всероссийских соревнований в личном первенстве. В турнире принимали участие лишь две спортсменки, имеющие олимпийские награды высшей пробы.

Помимо представительницы Московской области, на высшую ступень претендовала победительница Олимпиады в Токио москвичка Ольга Никитина, которая в итоге завоевала лишь «бронзу», не дойдя до финала. Конкуренцию спортсменке из Химок составила представительница Алтайского края Анна Смирнова.

Финальный поединок прошел с преимуществом Яны Егорян. Лишь в самом начале боя сопернице удавалось сдерживать натиск подмосковной саблистки. В итоге Яна Егорян стала победительницей второго национального турнира подряд.

Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин по фехтованию проходили с 9 по 12 мая 2025 года в Новосибирске в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.