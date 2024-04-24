Подмосковная спортсменка Елена Крутова получила премию «Серебряная лань»

«Церемония, которая сегодня пройдет, действительно, очень важное, знаковое мероприятие. Мы чествуем наших знаменитых спортсменов, благодарим их за яркие выступления, за те рекорды, которые они нам дарят. Благодарим их тренеров, которые помогают нам получать положительные эмоции. И, конечно, слова благодарности журналистам, которые освещают спорт, поддерживают наших спортсменов, тренеров, специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта. Потому что неважно, как ты провел мероприятие, важно, как о нем рассказали. Поэтому голосом журналистов жители страны узнают о победах и рекордах, которые, несмотря на сложности, куют наши спортсмены», — отметил в ходе церемонии награждения спортсменов заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Награду подмосковной спортсменке вручал генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин.

«Уникальный человек, двукратный чемпион мира, призер Паралимпийских игр, жизнерадостный, великолепный человек. Самое интересное в ее жизни и в карьере сейчас заключается в том, что она является амбассадором Паралимпийского комитета в проекте „Мы вместе. Спорт“. Этот проект мы запустили в этом году. Он включает проведение десяти Кубков Защитника Отечества для ребят, которые получили ранения в ходе СВО. Сегодня стартует первый тренировочный сбор. Елена будет передавать с сегодняшнего дня до 30 апреля свой опыт вместе с другими членами спортивной сборной команды тем ребятам, кто по итогам этих Кубков отобрался. И сейчас своим результатом доказывает, что, возможно, в дальнейшем они станут членами спортивной сборной команды по стрельбе из лука. Я желаю Елене всего самого доброго, хорошего. Вы выбрали правильного кандидата для номинации», — сказал Андрей Строкин.

Премию «Серебряная лань» традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России по итогам года. Ее вручают десятке сильнейших российских спортсменов, лучшей команде и лучшему тренеру. По результатам 2023 года, по мнению представителей спортивных СМИ, наиболее достойными претендентами стали российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, пловчиха Евгения Чикунова, пловец Климент Колесников, самбисты Владимир Леонтьев и Артем Осипенко, шахматистки Анастасия Боднарук и Валентина Гунина, тхэквондистка Лилия Хузина и паралимпиец из Подмосковья Елена Крутова.

«Хотелось бы поблагодарить всех и сказать, что для меня эта награда весьма неожиданна, поэтому еще более значима. Сейчас такой период, что у нас очень мало соревнований. Но, например, в нашей команде конкуренция очень усилилась и результаты только растут. И хочу поблагодарить спортивных журналистов за то, что освещают не только здоровую жизнь спортсменов, но и также именно нас, паралимпийцев. Потому что сейчас это важно вдвойне, потому что сейчас появляется очень много ребят, получивших травмы. И вместе с Паралимпийским комитетом, с вами, спортивные журналисты, мы можем помочь им вернуться в жизнь, потому что продвигается спорт. Спорт — это реабилитация, спорт — это жизнь, спорт — это движение. И поэтому вместе мы — сила. Спасибо большое!» — сказала Елена Крутова.

Заслуженный мастер спорта Елена Крутова является бронзовым призером Паралимпийских игр 2021 года по стрельбе из лука (ПОДА), чемпионом мира, победителем и призером Кубков Европы и многократным чемпионом России. Начала заниматься спортом в 2012 году. Пробовала свои силы в тяжелой атлетике и пулевой стрельбе. На сегодняшний день тренируется в СШ «Химки» и ФСКИ «Благо».

Ее личный наставник с 2014 года заслуженный тренер России Балта Цыденжапович Санданов.

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