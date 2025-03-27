Подмосковная сноубордистка стала обладательницей Кубка России

Спортсменка из Московской области Варвара Артюхов стала победительницей общего зачета Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Варвара Артюхова была лучшей в кубковых стартах дисциплины «параллельный слалом» среди женщин в сезоне 2024–2025 гг. и стала обладательницей главного трофея турнира. На втором и третьем местах сноубордистки из Алтайского края и Москвы соответственно.

Варвара Артюхова блестяще выступила на первом, втором и третьем этапах Кубка России в дисциплине «параллельный слалом», где показала лучший результат и завоевала золотые медали.

Итоги общего зачета подведены в рамках финального VII этап Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом», который прошел 26 марта 2025 года на ГЛК «Благодать» в г. Белокуриха (Алтайский край).

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.