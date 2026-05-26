Подмосковная шпажистка завоевала серебро Кубка мира во Франции

Шпажистка из Подмосковья Кристина Ясинская в составе сборной России стала серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию в командных соревнованиях во французском Сен-Мор-де-Фоссе. Турнир прошел с 22 по 25 мая. , сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В составе российской команды выступали Кристина Ясинская, Милен Бавуге Хабимана, Айзанат Муртазаева и Анастасия Рустамова. В финале россиянки встретились с лидером мирового рейтинга — сборной Южной Кореи и уступили с минимальным счетом 32:33. Бронзу завоевала команда Венгрии.

Путь к решающему поединку оказался напряженным. В четвертьфинале сборная России обыграла вторую команду мирового рейтинга — США. Ясинская, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по фехтованию в Химках, сравняла счет в шестом бою, победив Тьерну Оксенрайдер, а затем помогла удержать преимущество. В полуфинале россиянки одолели действующих чемпионок мира — сборную Франции. Подмосковная спортсменка выиграла бой у Орианы Малло-Бретон и вывела команду вперед.

Для Кристины Ясинской это второе серебро в составе национальной сборной. Год назад она стала серебряным призером чемпионата мира в Тбилиси. В феврале 2026 года химчанка выиграла международный турнир «Шпага Сириуса» в личном зачете, а в апреле завоевала серебро чемпионата России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.