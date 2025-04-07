Подмосковная сборная завоевала золотые медали на первенстве России по баскетболу

Подмосковные баскетболистки завоевали золотые медали на первенстве России по баскетболу среди юниорок до 18 лет. ​На групповом этапе соревнований сборная Подмосковья провела четыре победных матча, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменки из Московской области нанесли поражение представительницам Самарской области — 82:57, Новосибирской области — 120:33, командам «Москва-3» — 62:60 и «Московская область-3» — 67:56. В заключительной игре групповой стадии подопечные Ольги Орловой и Инессы Ходовой уступили сборной Москвы со счетом 56:67.

​В четвертьфинале подмосковные баскетболистки взяли верх над хозяйками турнира — сборной Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 71:53. Во встрече за выход в финал была повержена команда из Севастополя — 73:57. И в матче за золотые награды спортсменки Московской области взяли реванш у соперниц из Москвы, таким образом став победительницами первенства страны. Финальный счет на табло — 69:60.

​По итогам финальной встречи лучшим игроком была названа легкий форвард подмосковной сборной Екатерина Котовщикова. За 29 минут она набрала 20 очков (двухочковые — 3 из 5, трехочковые — 2 из 11, штрафные — 8 из 10), сделала 5 перехватов (больше всех), 3 подбора, 1 передачу и 1 блок-шот. Кроме того, самым ценным игроком всего финального раунда была признана разыгрывающая Александра Медведкова. В восьми играх она в среднем набирала 16,8 очка, делала 6,5 подбора, 4,0 передачи, 3,0 перехвата и 0,4 блок-шота. А в золотом матче стала не только самым результативным игроком, но и оформила свой единственный дабл-дабл — за 38 с половиной минут записала на свой счет 30 очков, 10 подборов и 1 перехват. Примечательно, что, кроме Александры Медведковой, больше никому не удалось достичь 30-очкового рубежа.

​Медали высшего достоинства завоевали: Диана Мусина, Анна Ким, Анастасия Мусатова, Полина Кирикова, Елизавета Кубанская, Милана Ефремова, Дарья Богдан, Александра Медведкова, Екатерина Котовщикова, Александра Воронина, Александра Аветисова, Анна Киселева, Варвара Плахова, Мария Гуськова, Ульяна Зайчук, Ульяна Терехина и Вера Иванова.

​Решающий тур первенства России по баскетболу среди юниорок до 18 лет проходил с 27 марта по 6 апреля в Санкт-Петербурге на паркете СШОР Василеостровского района. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.