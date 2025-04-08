Подмосковная сборная заняла первое общекомандное место на первенстве ЦФО по боксу

Команда Московской области заняла первое общекомандное место на первенстве ЦФО по боксу среди юниоров 19 — 22 лет. В копилке региональной сборной 19 медалей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковные боксеры по итогам турнира стали обладателями семи золотых, семи серебряных и пяти бронзовых наград. Победителями первенства стали боксеры из Раменского Егор Никитин (в/к 48 кг) и Фикрат Мухаметзянов (в/к 51 кг), подольские спортсмены Даниил Хоружий (в/к 60 кг) и Арсений Захаров (в/к 73 кг), Рафик Амирханов из Балашихи (в/к 57 кг), Одинамухаммад Одинаев из Электростали (в/к 71 кг) и представитель Одинцова Саид Алмазов (в/к +92 кг).

Серебряными призерами стали спортсмены: Вячеслав Колясников из Чехова (в/к 54 кг), Юрий Двали из Балашихи (в/к 60 кг), Леон Курчиев из Ивантеевки (в/к 71 кг), ногинский боксер Кирилл Ерофеев (в/к 75 кг), люберчанин Артур Камбегов (в/к 86 кг), Егор Плоцын из Одинцова (в/к 92 кг) и Иван Кутырин из Коломны (в/к +92 кг).

Бронзовые медали соревнований выиграли: представители Ивантеевки Бекзоджон Бахрамжанов (в/к 57 кг) и Сайдамир Салохидинов (в/к 67 кг), чеховские боксеры Мехроч Рахимов (в/к 63,5 кг) и Владислав Борисевич (в/к +92 кг), а также спортсмен из Подольска Гор Антонян (в/к 63,5 кг).

Подмосковный боксер Леон Курчиев удостоен специального приза «За волю к победе».

По итогам турнира сборная Московской области установила абсолютный рекорд представительства региона в финалах первенств и чемпионатов ЦФО: 14 боксеров, из них восемь финалистов боксировали в четырех весовых категориях между собой. Победители соревнований получили путевки на участие в чемпионате России.

Турнир проходил с 31 марта по 5 апреля в Иваново в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.