Подмосковная сборная выиграла первенство России по гандболу U19

Сборная Московской области завоевала золото первенства России по гандболу среди юношей до 19 лет, которое завершилось 12 марта 2026 года в Перми. В финале подмосковные спортсмены обыграли команду Краснодарского края со счетом 43:30, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходил по круговой системе. По итогам группового этапа команда Подмосковья заняла первое место, не потерпев ни одного поражения. В решающем матче спортсмены уверенно переиграли соперников из Краснодарского края — 43:30.

Серебряные медали завоевала сборная Москвы, бронза досталась команде Ставропольского края. Всего в соревнованиях участвовали восемь коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Краснодарского, Пермского и Ставропольского краев, а также Московской и Волгоградской областей.

В составе подмосковной команды выступили спортсмены училища олимпийского резерва №4 из Чехова. Лучшим игроком сборной Московской области признан Валерий Фомин.

Первенство России среди юниоров считается одним из ключевых национальных турниров под эгидой федерации гандбола России и является важным этапом отбора игроков в молодежные и национальные сборные. Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.