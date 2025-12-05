Подмосковная сборная стала победителем командного чемпионата России по бадминтону

сегодня в 17:49

Подмосковные спортсмены стали победителями командного чемпионата России по бадминтону среди сборных команд субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены Московской области в финале домашнего чемпионата России обыграли прошлогоднего триумфатора — сборную Москвы со счетом 3:2. Бронзовые награды завоевали бадминтонисты из Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

В составе команды Московской области выступили: Артур Печенкин (Орехово-Зуево), Илья Козловский (Орехово-Зуево), Роман Кулага (Коломна), Марина Тарасова, Алина Бусыгина (Орехово-Зуево), Елизавета Баранова (Коломна), Дарья Русина (Орехово-Зуево), Екатерина Малькова (Раменское), Анастасия Нефедова (Коломна), а также спортсмены СШОР по игровым видам спорта (Щелково) Владислав Добычкин, Иван Волков, Данила Гришечкин, Александр Григоренко, Глеб Степаков, Анисья Масунова, Александра Хлебникова.

Отметим, что последний раз сборная Московской области завоевывала чемпионский титул в 2021 году.

Турнир собрал спортсменов в возрасте от 15 лет из Санкт-Петербурга, Нижегородской и Челябинской области, Пермского края и других регионов России. Всего на корте состязались 10 команд.

Командный чемпионат России по бадминтону среди сборных команд субъектов Российской Федерации прошел на базе МФСК «Борисоглебский» в Раменском с 26 по 29 ноября 2025 года в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.