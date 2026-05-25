Подмосковная саблистка Яна Егорян взяла бронзу КМ в Лиме

Саблистка из Подмосковья Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию в Лиме, который прошел с 19 по 27 мая 2026 года. Спортсменка стала призером в личном первенстве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Яна Егорян, представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Химках, успешно выступила в личном турнире на саблях. По пути к полуфиналу она победила россиянку Анастасию Шорохову (15:12), представительницу Узбекистана Зайнаб Дайыбекову (15:13), немку Ларису Айфлер (15:12) и итальянку Мариэллу Виале (15:9).

В полуфинале подмосковная спортсменка уступила действующей чемпионке Европы француженке Саре Нутча со счетом 7:15 и завершила турнир с бронзовой наградой. Золото завоевала Сара Нутча, серебро — Чой Се Бин из Южной Кореи. Вторую бронзу получила Шугар Катинка Баттаи из Венгрии.

Для двукратной олимпийской чемпионки, трехкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы Яны Егорян эта медаль стала четвертой в текущем сезоне Кубка мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.