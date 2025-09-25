сегодня в 17:37

Подмосковная Росгвардия взяла «золото» на всероссийском турнире по силовым видам спорта

Сотрудники СОБР "Булат" Главного управления Росгвардии по Московской области заняли первое место в командном зачете на всероссийском мастерском турнире МАСС по силовым видам спорта, посвященный памяти Георгия Константиновича Лазариди, который прошёл на базе спортивного комплекса «Волна» в Реутове, сообщила пресс-служба ведомтсва.

На турнире состязались лучшие атлеты из регионов и столицы.

Сотрудники подмосковного главка Росгвардии блестяще выступили на соревнованиях, показав отличные результаты в жимовом двоеборье, русском жиме, жиме лежа и подъеме штанги на бицепс. Боец СОБР "Булат" прапорщик полиции Юрий Р. выполнил норматив мастера спорта, а его коллеги майор полиции Сергей С. и лейтенант полиции Дмитрий Б. стали мастерами спорта международного класса. Кроме того, правоохранители заняли первое место в общем зачете, набрав более 400 баллов. В декабре 2025 года спортсмены планируют установить новые мировые рекорды.

Такие победы являются заслуженной наградой за упорство, тренировки и преданность своему делу, а также подтверждает отличную физическую подготовку бойцов спецподразделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.