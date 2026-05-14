Сеть подвела: каждый пятый москвич бросил удаленку из-за проблем с интернетом

Каждый пятый москвич отказался от удаленной работы из-за нестабильного домашнего интернета и перебоев со связью. При этом 40% респондентов предпочли работать из кафе, коворкингов или других мест с надежным соединением, рассказали РИАМО в компании Level Group.

По данным опроса компании, более половины респондентов регулярно сталкиваются с техническими сбоями при работе из дома. Так, 14% опрошенных сообщили о постоянных проблемах со связью, которые приводят к срыву рабочих встреч и потере сообщений. Еще 35% сталкиваются с перебоями периодически. При этом лишь треть респондентов (32%) отмечает всегда стабильную работу интернета, а 17% вовсе не испытывают подобных трудностей.

Среди тех, кто регулярно сталкивается с проблемами связи, значительная часть была вынуждена изменить рабочий формат. В частности, 9% удаленщиков полностью вернулись в офис, а 10% перешли на гибридный график. Таким образом, почти каждый пятый москвич фактически отказался от полной удаленки из-за технических ограничений.

При этом не все выбрали возвращение в офис как основное решение. Наиболее распространенной стратегией стало перемещение в альтернативные рабочие пространства: 40% респондентов начали работать из кафе, коворкингов или других мест со стабильным интернетом. Еще 18% попытались решить проблему, усилив качество связи дома, тогда как 23% продолжают работать в условиях нестабильного соединения.

«Фактор инфраструктуры становится критическим для удаленной работы. Если раньше компании обсуждали продуктивность и вовлеченность, то сейчас на первый план выходит банальная стабильность связи. При регулярных сбоях сотрудники теряют до нескольких часов рабочего времени в неделю, и бизнес вынужден возвращать их в офис или переводить на гибридный формат», — комментирует HR-директор Level Group Валентина Романова.

Интересно, что сотрудники не всегда предпочитают возвращаться в офис, а ищут другие пространства: кафе и коворкинги. Это говорит о том, что гибкость остается ценностью для многих сотрудников, добавляет эксперт.

