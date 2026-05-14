Что известно про врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука

Чем известен Егор Ковальчук, который был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области – рассказываем в материале РИАМО.

Егор Викторович Ковальчук родился в 1973 году в Челябинске. После окончания средней школы он получил три высших образования по специальностям «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», «Юриспруденция» и «Водоснабжение и водоотведение». В 1997 году прошел обучение по программе MBA «Управление бизнесом».

За период с 1995 по 2005 годы Егор Ковальчук сделал успешную карьеру в коммерческих банках: начинал рядовым специалистом и прошел путь до первого заместителя директора банка «Ураллига».

Управленческая карьера Егора Ковальчука

После завершения «банковского» этапа своей жизни Егор Ковальчук начал работать в сфере управления.

Основные этапы карьеры:

С 2005 по 2010 год возглавлял МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в Челябинске;

В 2009 – 2010 годах являлся депутатом Челябинской городской думы, входил в комиссию по ЖКХ, благоустройству и природопользованию;

В 2010 – 2012 годах работал заместителем главы администрации Челябинска по городскому хозяйству;

С 2012 по 2014 год был министром промышленности и природных ресурсов Челябинской области;

В 2014 году был назначен министром радиационной и экологической безопасности Челябинской области;

В 2015 – 2019 годах занимал должность руководителя департамента ЖКХ и энергетики ХМАО;

В 2019 году стал вице-губернатором Челябинской области, в частности, отвечал за подготовку и проведение саммитов ШОС и БРИКС;

В 2023 году был избран главой Миасского городского округа.

«Школа губернаторов» и работа в ЛНР

Осенью 2023 года Егор Ковальчук стал слушателем шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Эту программу также называют «школой губернаторов» – ее проходил, в частности, подавший в отставку глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В 2024 году глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник представил Ковальчука на должность председателя правительства, отметив, что он зарекомендовал себя как «опытный управленец и сильный хозяйственник». Народный Совет Республики единогласно утвердил это назначение, и Егор Ковальчук возглавил правительство ЛНР.

В родном регионе Егор Ковальчук награжден медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени, за время работы в ЛНР – ведомственной медалью Минэнерго РФ «Трудовая слава» III степени — за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

13 мая 2026 года указом президента РФ Егор Ковальчук был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области – вместо сложившего с себя полномочия Александра Богомаза.

Выборы нового губернатора Брянской области пройдут в Единый день голосования 20 сентября 2026 года.