Подмосковная легкоатлетка завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

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Подмосковная спортсменка Мария Ласицкене стала обладательницей бронзовой медали на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Новая высота», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Представительница региона олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене завоевала «бронзу» в прыжках в высоту среди женщин с результатом 1 метр 88 см. На первом месте спортсменка из Москвы, серебряным призером стала легкоатлетка из Санкт-Петербурга. Также на третьей ступени пьедестала вместе с подмосковной атлеткой расположилась еще одна представительница столицы.

Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Новая высота» проходили 31 августа в г. Прохладный (Кабардино-Балкарская Республика).

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.