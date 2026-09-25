Подмосковная «Красная Машина Юниор» обыграла СКА-1946 в матче МХЛ

Хоккеисты подмосковной «Красной Машины Юниор» победили СКА-1946 со счетом 2:0 в матче МХЛ, который прошел в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Красная Машина Юниор» обыграла одного из лидеров Молодежной хоккейной лиги — СКА-1946 — со счетом 2:0. Матч прошел в Санкт-Петербурге. Счет открыл защитник Михаил Куржиямский, а в конце встречи ассистент капитана Богдан Кочкин поразил пустые ворота.

Голкипер подмосковной команды Арсений Лаптихин не пропустил ни одной шайбы. Для 16-летнего вратаря это первый матч без пропущенных шайб в составе «Красной Машины Юниор» и второй в МХЛ. Лаптихин перешел из «Атланта», где в сезоне 2025/2026 отразил 92,8% бросков при коэффициенте надежности 2,31.

«Красная Машина Юниор» — команда хоккейной академии «Красная Машина». В сезоне 2026/2027 ее основу составляют игроки 2008–2009 годов рождения. Команду возглавляет Дмитрий Катаев, для которого этот сезон стал дебютным в МХЛ.

Матчи лиги проходят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Новости министерства физической культуры и спорта Московской области опубликованы в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.