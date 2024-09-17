Подмосковная команда завоевала золотые медали на чемпионате России по мотоболу

​На пути к чемпионству спортсмены из Видного в заключительных матчах турнира одержали победы над клубом «Колос» из Ставропольского края (3:1) и командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края (8:1). Таким образом, «Металлург» вернул себе титул чемпиона страны по мотоболу.

​Лучшим бомбардиром финальной серии стал игрок подмосковного коллектива Тимофей Гусарев.

Мотобольный клуб «Металлург» основан в 1972 году. На счету команды уже 35 побед в чемпионатах СССР и России, а также 28 выигранных Кубков страны по мотоболу. Одним из самых значимых достижений клуба является победа в Кубке Европейских чемпионов 1995 года во Франции. Кроме того, «Металлург» является базовым клубом для формирования состава национальной сборной команды по мотоболу, которая более 20 раз занимала высшую ступень пьедестала чемпионатов Европы.

​Чемпионат России по мотоболу проходил с 26 апреля по 16 сентября. В турнире принимали участие семь команд. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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