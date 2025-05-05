Подмосковная команда «Заречье-Одинцово» завоевала бронзу Кубка России по волейболу

Женская подмосковная команда «Заречье-Одинцово» завоевала бронзовые награды Кубка России по волейболу. Волейболистки из Подмосковья в матче за третье место со счетом 3:2 обыграли соперниц из «Ленинградки», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге в рамках «финала шести» розыгрыша Кубка страны. Для «Заречья-Одинцово» данная бронзовая медаль стала первой за 15 лет. В последний раз подмосковные спортсменки поднимались на пьедестал Кубка России в 2010 году.

​«Для всех нас это очень важная победа. У нас было большое желание и рвение. Мы это сделали. Ужасно не хотелось опростоволоситься в пятой партии, но мы победили. Мы доказали ещё раз, что мы лучшие. Символично, что мы опять попали на команду из Питера. Поэтому можно сказать, что мы поставили жирное троеточие, что „Заречье-Одинцово“ хорошо провело сезон», — сказала капитан команды из Московской области Ольга Бирюкова.

Бронзовых наград удостоились: Виктория Ганиева, Виктория Буркова, Анастасия Стальная, Николь Дворникова, Ульяна Ермолаева, Светлана Масалева, Ксения Дьяченко, Ева Павлович Мори, Мария Халецкая, Алина Богданова, Анастасия Жаброва, Ольга Бирюкова, Юлия Максимова и Юлия Бровкина.

​Также Ева Павлович Мори была объявлена лучшим связующим игроком Кубка России.

Клуб «Заречье-Одинцово» в сезоне 2024/2025 чемпионата России по волейболу сенсационно завоевал первую в истории клуба «бронзу». В серии за третье место подопечные Константина Ушакова, уступая по количеству выигранных матчей со счетом 0:2, вырвали сразу три победы подряд над командой из Северной столицы — «Ленинградкой».

​«Наши девчонки еще раз показали свой бойцовский характер и стремление к победе. Выходили на матчи с отличным настроем, в отличной форме. Сегодня вновь — как и в апрельской игре чемпионата России за бронзу — победили «Ленинградку»! Спустя 15 лет подмосковная команда вернулась в элиту Суперлиги, взяли трофеи двух главных соревнований! Так держать!» — сказал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

Кубок России по волейболу среди женских команд проходил с 15 марта по 4 мая. Матчи «финала шести» состоялись в Санкт-Петербурге с 29 апреля по 4 мая. В них принимали участие команды: «Локомотив» (Калининград), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Краснодар), «Динамо-Ак Барс» (Казань), «Уралочка НТМК» (Свердловская область).

Обладателем заветного трофея стали волейболистки из калининградского «Локомотива», которые в финале обыграли казанское «Динамо-Ак-Барс — 3:2.

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.