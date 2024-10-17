Подмосковная команда взяла серебро на международном турнире по футзалу

Детский мини-футбольный клуб «Видное-развитие» стал серебряным призером международного турнира по футзалу «Futsal friends Cup», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соперниками футболистов из Ленинского городского округа стали детские футзальные клубы из России и Белоруссии. Всего в турнире приняли участие семь команд.

«В ходе турнира наши ребята уверенно разобрались со всеми соперниками, победив в каждом матче с крупным счетом. К сожалению, как раз с командой «Океан» мы сыграли вничью 3:3, и упустили чемпионство, став в итоге серебряным призером турнира. Это тоже является прекрасным результатом, тем более что для ребят это был первый международный опыт», — сказал член президиума Федерации футбола Московской области Максим Слесарев.

Видновский футболист Андрей Слесарев стал лучшим бомбардиром, в номинации «Полезный игрок» награду получил Роман Соболинский.

Соревнования проходили в городе Пинск (Белоруссия). Турнир проводится уже более пяти лет, объединяя детские клубы из России и Белоруссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.