Подмосковная команда взяла бронзу чемпионата России по настольному теннису

Мужская сборная Московской области по настольному теннису заняла третье место на чемпионате России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Подмосковный коллектив, в составе которого выступили Артур Абусев, Лев Волин, Алексей Жуков, Григорий Власов и Матвей Рязанцев, завоевал бронзовую медаль чемпионата России в мужском командном первенстве. Первое место заняли представители Санкт-Петербурга, а на второй ступени пьедестала расположились спортсмены из Ленинградской области. Третье место подмосковная команда разделила со сборной Краснодарского края.

За медали турнира борются ведущие спортсмены стран БРИКС. Накануне стартовали командные соревнования, в которых участвуют 16 мужских и 16 женских сборных. Также в личных первенствах выступят 128 спортсменов. В общей сложности на чемпионате будет разыграно пять комплектов наград: в мужском и женском одиночном разряде, мужском и женском парном разряде и смешанном парном разряде.

Чемпионат России по настольному теннису проходит с 17 по 24 марта 2025 года в Казани (Республика Татарстан). Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.