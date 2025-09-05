Подмосковная команда ветеранов СВО вышла в финал Кубка «Герои нашего времени»

Команда ветеранов специальной военной операции «Гвардия» вышла в финал Всероссийского Кубка по следж-хоккею «Герои нашего времени», который проходит во Владивостоке. Спортсмены готовились к соревнованиям на базе ледовой арены «Орион-Технопул» в городском округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

В полуфинале подмосковный коллектив со счетом 2:0 одержал уверенную победу над сборной из Санкт-Петербурга. Для «Гвардии» это уже третья победа подряд: на пути к финалу спортсмены обыграли СХК «Мужество» из Москвы со счетом 2:0, а также команду «Союз», хозяев турнира, из Владивостока со счетом 4:0.

Матч за золото пройдет уже 6 сентября. Соперником балашихинской команды станет сборная Самарской области.

Кубок проходит в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, которая объединила соревнования по 14 видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.