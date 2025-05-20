Подмосковная команда победила на Всероссийских соревнованиях по хоккею на траве

Соревнования проводились по круговой системе. Подмосковные хоккеистки одержали уверенные победы по всех играх, забив в общей сложности в ворота соперниц 57 мячей и пропустив лишь два. По итогам всех игр сборная Московской области стала обладателем золотых медалей турнира. Вице-чемпионом стала команда Москвы, а бронзовым призером — спортсменки из Республики Татарстан.

Представительницы Московской области удостоились индивидуальных наград: Алена Ладышкина стала лучшим вратарем соревнований, а Кристина Быкова завоевала титул лучшего игрока.

Всероссийские соревнования являлись отбором для участия в VI летней спартакиаде молодежи по хоккею на траве, финал которой пройдет в Казани с 1 по 10 августа.

Турнир «Юность России», в котором приняли участие семь команд из разных регионов России, проходили в Крымске с 11 по 19 мая в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.