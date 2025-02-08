Подмосковная команда победила на первенстве России по фехтованию на рапирах

Квартет рапиристок из Подмосковья завоевал золотую медаль в командных соревнованиях первенства России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В финале встретились две безусловно сильнейшие команды турнира: сборные Московской и Курской областей. В первом бою представительница Подмосковья Стефания Часовникова одолела Нелли Куденцову со счётом 2:0. Затем курянки Злата Шатунова и Анна Безносикова вывели свою команду вперед — 12:9. Но Стефания Часовникова вновь добилась победы с сухим счётом 6:0 против Златы Шатуновой — 15:12 в пользу Московской области.

​В следующем поединке Нелли Куденцова одолела Софию Дзобаеву — 6:2, и вперёд снова вышла команда Курской области — 18:17. Однако зрители финала опять увидели смену лидера. Это произошло после того, как ведущая спортсменка подмосковной четвёрки Милана Левчук нанесла поражение Анне Безносиковой — 11:8, общий результат стал 28:26 в пользу сборной Московской области.

​В последнем круге сначала Ульяна Белых и София Дзобаева разошлись миром — 1:1, а затем Анна Безносикова взяла верх над Стефанией Часовниковой — 3:1. Таким образом, к заключительному поединку счёт стал равным — 30:30.

​Судьбу золотых наград первенства страны пришлось решать Милане Левчук и Нелли Куденцовой. В данном противостоянии сильнее оказалась подмосковная фехтовальщица: МиланаЛевчук победила со счётом 13:6, а вместе с ней победы и золотых медалей добилась и вся подмосковная сборная — 43:36.

​В составе сборной Московской области выступали: София Дзобаева, Стефания Часовникова, Милана Левчук и Мариам Курасбедиани. На пути к финалу девушки провели пять победных встреч. За победу в командном зачёте первенства России сражались 35 команд.

​Напомним, что ранее Стефания Часовникова и Милана Левчук завоевали первое и второе место соответственно в личных соревнованиях среди рапиристок. Всего в копилке подмосковной сборной на первенстве России по фехтованию уже шесть наград, из них три золотые, одна серебряная и две бронзовые.

​Национальное первенство проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.